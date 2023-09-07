5 سيارات سيدان بمحافظة الإسكندرية للبيع.. اعرف الأسعار| صور

ينتشر داخل جميع محافظات مصر أنواع متخلفة من السيارات التي يرغب المواطنين المتواجدين فيها في اقتناءها ، حيث يتم اختيار السيارات بناء علي طبيعة كل محافظة وحسب حداثة الطرق المتواجدة بها ، وتساعد هذه الإصدارات المواطنين علي التحرك وقضاء احتياجاتهم بسهولة .
- يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة تويوتا كورولا، وهيونداي CN، وام جي 6 ، وميتسوبيشي لانسر، ومازدا 3 ، داخل محافظة الإسكندرية :
1- تويوتا كورولا موديل 2020
تستمد سيارة تويوتا كورولا السيدان قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 120 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية ، وتستهلك من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2020 داخل سوق السيارات المصري بمحافظة الإسكندرية بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
2- هيونداي CN السيدان
تحصل سيارة هيونداي CN موديل 2021 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، وتخرج قوة 127.5 حصان، وعزم دورانها يصل الي 157 نيوتن/متر، مدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع هيونداي CN من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .
تأتي سيارة هيونداي CN موديل 2021 داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية بسعر 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وحسب شكلها الخارجي .
3- ميتسوبيشي لانسر شارك
زودت سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2017 بمحرك سعة 1600 سي سي ، وينتج قوة 115 حصان، وتصل السيارة الي سرعة 10 كم/ساعة في 13.6 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2017 داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .
4- مازدا 3 موديل 2017
سعة محرك سيارة مازدا 3 تصل الي 1600 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران يصل الي 14 نيوتن/متر، وتستهلك مازدا 3 من الوقود 4.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12.5 ثانية .
سعر سيارة مازدا 3 موديل 2017 داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية يصل الي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وشكلها الخارجي .
5- ام جي 5 موديل 2019
تتوافر سيارة ام جي 5 بمحرك سعة 1500 سي سي ، مقترن به ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 123 حصان، وتستهلك من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر.
ام جي 5 موديل 2019 تباع داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .