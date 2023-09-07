5 سيارات سيدان بمحافظة الإسكندرية للبيع.. اعرف الأسعار| صور

ينتشر داخل جميع محافظات مصر أنواع متخلفة من السيارات التي يرغب المواطنين المتواجدين فيها في اقتناءها ، حيث يتم اختيار السيارات بناء علي طبيعة كل محافظة وحسب حداثة الطرق المتواجدة بها ، وتساعد هذه الإصدارات المواطنين علي التحرك وقضاء احتياجاتهم بسهولة .

- يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة تويوتا كورولا، وهيونداي CN، وام جي 6 ، وميتسوبيشي لانسر، ومازدا 3 ، داخل محافظة الإسكندرية :



1- تويوتا كورولا موديل 2020

تستمد سيارة تويوتا كورولا السيدان قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 120 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية ، وتستهلك من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

تويوتا كورولا

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2020 داخل سوق السيارات المصري بمحافظة الإسكندرية بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- هيونداي CN السيدان

تحصل سيارة هيونداي CN موديل 2021 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، وتخرج قوة 127.5 حصان، وعزم دورانها يصل الي 157 نيوتن/متر، مدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع هيونداي CN من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

هيونداي CN موديل 2021

تأتي سيارة هيونداي CN موديل 2021 داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية بسعر 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وحسب شكلها الخارجي .

3- ميتسوبيشي لانسر شارك

زودت سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2017 بمحرك سعة 1600 سي سي ، وينتج قوة 115 حصان، وتصل السيارة الي سرعة 10 كم/ساعة في 13.6 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2017 داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2017 داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .

4- مازدا 3 موديل 2017

سعة محرك سيارة مازدا 3 تصل الي 1600 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران يصل الي 14 نيوتن/متر، وتستهلك مازدا 3 من الوقود 4.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12.5 ثانية .

مازدا 3 موديل 2017

سعر سيارة مازدا 3 موديل 2017 داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية يصل الي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وشكلها الخارجي .

5- ام جي 5 موديل 2019

تتوافر سيارة ام جي 5 بمحرك سعة 1500 سي سي ، مقترن به ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 123 حصان، وتستهلك من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر.

ام جي 5 موديل 2019 تباع داخل سوق السيارات

ام جي 5 موديل 2019 تباع داخل سوق السيارات بمحافظة الإسكندرية بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .