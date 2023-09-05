بـ375 ألف جنيه.. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

تنتشر سيارات شركة هيونداي الكورية داخل السوق المحلى المصرى، سواء جديدة أو مستعملة، فهى متواجدة بالشارع المصرى منذ عشرات السنين، ويعتمد عليها الآلاف من المواطنين.

هيونداي I10 موديل 2022

ولكن مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة " الزيرو" اصبح الامر مرهق ماديا فى الشراء ، ولذلك يبحث البعض عن ارخص الأسعار فى السيارات الجديدة لكل شركة سيارات .

وتقدم شركة هيونداي الكورية ، ارخص سيارة فى تشكيلتها المتنوعة ، وهى السيارة الهاتشباك هيونداي I10 موديل 2022 ، والتى مازالت تباع كسيارة جديدة داخل السوق المصرى .

هيونداي I10 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة هيونداي I10 موديل 2022 تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 84 حصانا، و 117 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي I10 موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي I10موديل 2022 ، بنسبة طول بلغت 3670 مم، وبعرض يبلغ 1680 مم، و 1480 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 252 لترًا.

وتظهر السيارة هيونداي I10 موديل 2022 ، بشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية، وجنوط 15 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى مثل اضاءة نهارية LED، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، وبلوتوث، ونظام صوتي وترفيهي من 4 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة.

هيونداي I10 موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي I10 موديل 2022 ، بعض وسائل الأمان والحماية من بينها ، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح، ونظام الثبات الالكتروني، ومثبت لمقاعد الأطفال، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي.

اما عن اسعار السيارة هيونداي I10 :

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 375,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 385,000 جنيه