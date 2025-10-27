قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورا حيويا ورئيسيا في إيصال المساعدات لـ غزة

السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون
السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون
أ ش أ

قال السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، إن مصر تلعب دورا حيويا كوسيط وقناة رئيسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف سفير بريطانيا- في تصريحات عقب تقديم أوراق اعتماده، اليوم الإثنين، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن بلاده تقف بثبات إلى جانب مصر وشركاء آخرين في السعي إلى تحقيق سلام مستدام في غزة والسودان وجميع أنحاء المنطقة.

وأكد "إنه شَرُفَ كثيرًا بأن قدم أوراق اعتماده اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إيذانا ببدء ولايته رسميا كسفير لبريطانيا لدى جمهورية مصر العربية"، معربًا عن امتنانه للترحيب الذي حظي به، وعن التطلع بحماس كبير إلى هذا الفصل الجديد من العلاقة الطويلة بين بلدينا.

وأوضح أن المملكة المتحدة ومصر تربطهما شراكة راسخة ودائمة، مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالازدهار والأمن والتقدم، وأن البلدين تتعاون بالفعل بشكل وثيق في مجموعة واسعة من المجالات النشطة بدءًا من تنمية اقتصاداتنا وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وصولًا إلى مواجهة تغير المناخ، والنهوض بالتعليم وتشجيع السياحة. 

وأشار إلى أنه على مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات البريطانية أكثر من 40 مليار دولار في مصر، مما جعل المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد، ودعم آلاف الوظائف. 

ولفت إلى أن ما يقرب من مليون مواطن بريطاني يزورون مصر سنويًا، يجذبهم تاريخها الغني وثقافتها النابضة بالحياة وكرم ضيافتها، منوهًا بأن بلاده تفخر بالإعلان، خلال الصيف الحالي، عن تمويل حكومي بريطاني بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمشاريع طاقة متجددة جديدة في مصر، وهي خطوة مهمة في التزامنا المشترك بمستقبل أكثر خضرة واستدامة.

وتابع "لكننا لن نتوقف عند هذا الحد.. ففي يوليو أعلنت حكومتا البلدين عن طموح مشترك للارتقاء بعلاقتنا الثنائية إلى شراكة استراتيجية، ونأمل أن نحتفل بهذا قريبًا، بزيارة رئيس الوزراء البريطاني وعقد مؤتمر استثماري رفيع المستوى".

وقال "إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح فرصةً لقادتنا لمناقشة القضايا الإقليمية المُلحة"، مؤكدًا أنه مع بدء مهمته في مصر، يلتزم بالبناء على الأسس المتينة لشراكتنا والعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصر وشعبها لتحقيق تطلعاتنا المشتركة.

السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون مصر تلعب دورا حيويا كوسيط وقناة رئيسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة تقديم أوراق اعتماده الرئيس عبدالفتاح السيسي السعي لتحقيق سلام مستدام في غزة والسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

ترشيحاتنا

غزة

أشرف سنجر: متفائل بنجاح الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

متحف اللوفر

بعد سرقته.. الثقافة الفرنسية: افتتاح متحف اللوفر وسط إجراءات أمنية مشددة

أحمد أبو الغيط

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب أن تتخلى تل أبيب عن أحلام إسرائيل الكبرى

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد