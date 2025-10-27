سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورا حيويا ورئيسيا في إيصال المساعدات لـ غزة

قال السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، إن مصر تلعب دورا حيويا كوسيط وقناة رئيسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف سفير بريطانيا- في تصريحات عقب تقديم أوراق اعتماده، اليوم الإثنين، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن بلاده تقف بثبات إلى جانب مصر وشركاء آخرين في السعي إلى تحقيق سلام مستدام في غزة والسودان وجميع أنحاء المنطقة.

وأكد "إنه شَرُفَ كثيرًا بأن قدم أوراق اعتماده اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إيذانا ببدء ولايته رسميا كسفير لبريطانيا لدى جمهورية مصر العربية"، معربًا عن امتنانه للترحيب الذي حظي به، وعن التطلع بحماس كبير إلى هذا الفصل الجديد من العلاقة الطويلة بين بلدينا.

وأوضح أن المملكة المتحدة ومصر تربطهما شراكة راسخة ودائمة، مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالازدهار والأمن والتقدم، وأن البلدين تتعاون بالفعل بشكل وثيق في مجموعة واسعة من المجالات النشطة بدءًا من تنمية اقتصاداتنا وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وصولًا إلى مواجهة تغير المناخ، والنهوض بالتعليم وتشجيع السياحة.

وأشار إلى أنه على مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات البريطانية أكثر من 40 مليار دولار في مصر، مما جعل المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد، ودعم آلاف الوظائف.

ولفت إلى أن ما يقرب من مليون مواطن بريطاني يزورون مصر سنويًا، يجذبهم تاريخها الغني وثقافتها النابضة بالحياة وكرم ضيافتها، منوهًا بأن بلاده تفخر بالإعلان، خلال الصيف الحالي، عن تمويل حكومي بريطاني بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمشاريع طاقة متجددة جديدة في مصر، وهي خطوة مهمة في التزامنا المشترك بمستقبل أكثر خضرة واستدامة.

وتابع "لكننا لن نتوقف عند هذا الحد.. ففي يوليو أعلنت حكومتا البلدين عن طموح مشترك للارتقاء بعلاقتنا الثنائية إلى شراكة استراتيجية، ونأمل أن نحتفل بهذا قريبًا، بزيارة رئيس الوزراء البريطاني وعقد مؤتمر استثماري رفيع المستوى".

وقال "إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح فرصةً لقادتنا لمناقشة القضايا الإقليمية المُلحة"، مؤكدًا أنه مع بدء مهمته في مصر، يلتزم بالبناء على الأسس المتينة لشراكتنا والعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصر وشعبها لتحقيق تطلعاتنا المشتركة.