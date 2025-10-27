رسمياً.. إقالة إيجور تيودور، من تدريب يوفنتزس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إقالة مديره الفني إيجور تيودور، بسبب تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

جاءت الإقالة بعد سلسلة من ثماني مباريات دون انتصار في كافة البطولات.

وقال النادي الإيطالي في بيان "يعلن نادي يوفنتوس إعفاء إيجور تيودور من مهامه كمدرب للفريق الأول للرجال اليوم، وذلك بالإضافة إلى فريقه المعاون.

برامبيلا يقود الفريق “مؤقتا”

وأضاف: "يعلن النادي أيضا تعيين ماسيميليانو برامبيلا مدربا مؤقتا للفريق".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أودينيزي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي.