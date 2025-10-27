وقفة احتجاجية لعمال الأهلي..ومصدر بالنادي: تم تطبيق الحد الأدنى من الأجور

شهدت جدران النادي الأهلي أزمة عقب تنظيم العمال بفرعي التجمع الخامس والشيخ زايد وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور.

وطالب عمال النادي الأهلي بتطبيق الحد الأدني للأجور بعد إعلان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للقلعة الحمراء الموافقة من جانب مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب نهاية شهر سبتمبر الماضي.

تنظيم عمال النادي الأهلي وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور تأتي قبل إجراء انتخابات القلعة الحمراء وتسببت في إحداث نوع من البلبلة داخل جدران المارد الأحمر.

الأهلي يعلن تطبيق الحد الأدني للأجور

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلب، عن تفاصيل قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين والزيادات التي ترتبت على ذلك، في إطار تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات المختلفة، بما يتناسب مع كل درجة وظيفية، بالإضافة إلى العاملين نصف الوقت وجميع المدربين بـ«الجيم»، كما تم وضع ضوابط ومعايير لتحسين كفاءة الأداء.

وقال إن هذا الأمر تجرى دراسته منذ فترة للوصول إلى صيغة تضمن العدالة وتحفظ الحقوق لكل شرائح العاملين. وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، الذي وافق على المشروع بالكامل دون النظر للتكلفة المالية التي سوف تتحملها خزينة النادي، هذا بالإضافة إلى استمرار المكافآت التي كانت مقررة في السابق.

وشدد سعد شلبي على أن ما يخص العاملين دومًا يحظى باهتمام وأولوية لدى مجلس الإدارة، لا سيما وأنهم يمثلون منظومة العمل الرئيسية التي تبذل كل الجهد من أجل النادي والحفاظ على ريادته في كل الأوقات.

إحتجاجات عمال الأهلي

شهد النادي الأهلي في التجمع الخامس والشيخ زايد صباح اليوم الإثنين حالة من التوقف التام في الأنشطة الإدارية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن عدد من العمال والموظفين في النادي الأهلي رفضهم أداء مهامهم، احتجاجًا على عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور حتى الآن.

ونظّم العاملون في النادي الأهلي وقفة احتجاجية داخل مقري النادي للتعبير عن استيائهم، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالبهم وتحقيق العدالة في الرواتب.

وتأتي هذه التحركات العمالية قبل أيام قليلة من انعقاد فعاليات الجمعية العمومية للنادي الأهلي المقرّر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتشهد انتخاب النادي الأهلي إختيار مجلس إدارة جديد يتولى إدارة النادي خلال السنوات الأربع القادمة.ويُعد هذا التوقيت حساسًا للغاية في ظل انشغال الإدارة الحالية بالتحضيرات النهائية للعملية الانتخابية.

الأهلي يرد على إحتجاجات الحد الأدني للأجور

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن إدارة النادي طبقت الحد الأدنى للأجور على النحو الأمثل، التزامًا بتوجيهات الدولة، موضحًا أن جميع العاملين يحصلون على حقوقهم كاملة دون أي تمييز.



وأشار المصدر إلى أن العاملين والموظفين يمثلون الركيزة الأساسية لمنظومة العمل داخل النادي، ودورهم محوري في تحقيق النجاحات الإدارية والتنظيمية في الفروع الأربعة للأهلي.

وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالفعل داخل النادي الأهلي ولا توجد أي مشكلات في هذا الملف.

لفت إلى أن بعض الحالات الفردية تسعى للحصول على مكتسبات مالية إضافية بالمخالفة لنظم العمل المعتمدة بإدارة شؤون العاملين، وقد تم التعامل معها وفقًا للسياسات المطبقة على الجميع، مؤكدًا أن مبدأ العدالة والمساواة يسود بين جميع أفراد منظومة النادي الأهلي.