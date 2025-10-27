الأهلي يستقر على تدعيم صفوفه بـ 5 صفقات في انتقالات يناير

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، استقر بالتنسيق مع لجنة التخطيط، على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدد من الصفقات الجديدة لتلبية احتياجات الفريق الفنية للمنافسات المحلية والقارية.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه وفقًا للمناقشات الدائرة داخل لجنة الكرة، فإن الاتجاه الأقرب هو ضم خمسة لاعبين، تشمل: مدافع قوي، وظهيرين أيمن وأيسر، ولاعب وسط مدافع، ومهاجم صريح، مع احتمالية التعاقد مع مدافعين اثنين حال توافر العناصر المناسبة وفق رؤية الجهاز الفني.

وقال إنه من المنتظر الاستقرار على الأسماء النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على المدير الفني ييس توروب لاختيار الأنسب وفق احتياجات الفريق وطبيعة المرحلة المقبلة.