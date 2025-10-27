قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن
الأهلي يستقر على تدعيم صفوفه بـ 5 صفقات في انتقالات يناير

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، استقر بالتنسيق مع لجنة التخطيط، على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدد من الصفقات الجديدة لتلبية احتياجات الفريق الفنية للمنافسات المحلية والقارية.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه وفقًا للمناقشات الدائرة داخل لجنة الكرة، فإن الاتجاه الأقرب هو ضم خمسة لاعبين، تشمل: مدافع قوي، وظهيرين أيمن وأيسر، ولاعب وسط مدافع، ومهاجم صريح، مع احتمالية التعاقد مع مدافعين اثنين حال توافر العناصر المناسبة وفق رؤية الجهاز الفني.

وقال إنه من المنتظر الاستقرار على الأسماء النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على المدير الفني ييس توروب لاختيار الأنسب وفق احتياجات الفريق وطبيعة المرحلة المقبلة.

منة شلبي
إليسا
أستون مارتن
السيارات الكهربائية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

