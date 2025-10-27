لهذا السبب.. الأهلي يفقد محرز وكيسي أمام الباطن في كأس خادم الحرمين

أكد تقرير صحفي، غياب ثنائي الأهلي رياض محرز وفرانك كيسي عن مواجهة الباطن، المقرر لها اليوم الإثنين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، سيغيب رياض محرز عن مباراة الأهلي أمام الباطن، بسبب الإصابة التي لحقت خلال مباراة النجمة في الجولة السادسة من الدوري السعودي.



وأضافت أن الأهلي سيفقد أيضا خدمات فرانك كيسي بسبب إصابة في العضلة الضامة لحقت به خلال مباراة النجمة.

الأهلي ضد الباطن

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة قبل لقاء الليلة، حيث تغلب على الباطن في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة.

في المقابل، يتسلح الباطن بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الراقي والعبور إلى الدور المقبل.

ويحمل الاتحاد لقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يتربع الأهلي على صدارة الأكثر تتويجًا بـ13 لقبًا.