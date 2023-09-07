عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص أرض لبناء مستشفى أطفال جديد بكوم الشقافة في الإسكندرية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.

وخلال الجلسة؛ وافق المجلس التنفيذي على إعفاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات من دفع رسوم تقديم ملف التراث بالمركز النموذجي لاستخراج تراخيص إنشاء غرفة الكهرباء العمومية بالمستشفى كونها مستشفى حكومي، وذلك دفعا لعملية تطوير المستشفى لخدمة المرضى.

5 سيارات سيدان بمحافظة الإسكندرية للبيع.. اعرف الأسعار| صور

محافظ الإسكندرية: تشغيل مجمع لكترو الحبشي للصناعات الكهربائية يعزز الشراكة المصرية والصينية

وتمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة كوم الشقاقة أمام مستشفى الصدر والبالغ مسطحها 2700 م2 تقريبًا لبناء مستشفى أطفال جديد لخدمة الأهالي.

وتمت الموافقة على تخصيص عدد 3 قطع أرض أملاك أميرية بأحياء المنتزة ثان وغرب والعامرية أول، لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

الاسكندرية التغذية المدرسية الجهات التنفيذية الجهاز الهضمي الخدمة الوطنية الكبد والجهاز الهضمي السكرتير العام المساعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو يتضمن الادعاء بقيام سائق بالسير برعونة بالقاهرة

فاق التوقع .. انخفاض هائل في مخزونات النفط الأمريكية

مفاجأة مثيرة .. حقيقة اتهام خطير لمسئولين بشركة تأمين شهيرة بمصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"

إعادة تشكيل .. الكشف عن مفاجأة روسيا لـ حلف الناتو

محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر نموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة | شاهد

فستان لافت.. مي حلمي تتألق بإطلالة صيفية مبهجة

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ