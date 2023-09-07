محافظ الإسكندرية: تشغيل مجمع لكترو الحبشي للصناعات الكهربائية يعزز الشراكة المصرية والصينية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم، المجمع الصناعي لشركة لكترو الحبشي للصناعات الكهربائية والذى يُعد الأكبر من نوعة فى مصر والشرق الأوسط ، ويصل حجم الإستثمار به إلى 500 مليون جنية.

وأكد الشريف؛ أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعى الضخم تأتي في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية والصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الإبتكارية وإدخال أحدث الإبتكارات الصناعية إلى السوق المصري .

تفقد المحافظ والوزير؛ أقسام المجمع الصناعي المكون من أربع مصانع، ( 3 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز "الباس داكت"، ومصنع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط)، وذلك لإنتاج مسارات كهربية سابقة التجهيز (البسبار) - والفيوزات وقواعد الفيوزات - لوحات كهربائية فى مصر والشرق الأوسط.

ولفت الشريف؛ إلى أن المجمع الصناعي يقع في المنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب، وهو المجمع الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة و الماكينات اللازمة، مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات، مشيرا إلى أن المجمع يقوم على تشغيل نحو ٦٠٠ عامل.

شهد الإفتتاح؛ المهندس أحمد الحبشي رئيس شركة لكترو الحبشى، وممثلين شركة Chint الصينية، والعديد من الاستشاريين ورجال الاعمال.

ومن الجدير بالذكر؛ أن شركة Chint الصينية هي شركة عالمية متخصصة في تصنيع المنتجات والحلول الكهربائية.