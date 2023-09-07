الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب استقبال الأفلام للدورة العاشرة

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فتح باب تقديم الأفلام للاشتراك في برنامج دورته العاشرة التي ستقام في الفترة ما بين 25 - 30 ابريل 2023.

ومن المنتظر أن يستمر استقبال الطلبات حتى الأول من شهر يناير 2024، في الوقت الذي نجح المهرجان في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

وقال المخرج محمد محمود رئيس المهرجان: نعد بدورة تليق بالرقم 10 من مشوار المهرجان الحافل بالنجاحات، ونعمل هذا العام على تقديم مجموعة مختارة من الفعاليات التي تمثل مزيجًا من العروض الأولى بمختلف المسابقات الدولية، بحضور صناع السينما المحليين والأجانب، بجانب الصحفيين ومحبي السينما من عروس البحر المتوسط.

المهرجان يدعم الأصوات الجديدة جنبا إلى جنب مع أصحاب الخبرات في مجال صناعة الفيلم القصير، ويعمل على توفير مناخ جاذب لتمكين صناع الأفلام الواعدين ومنحهم فرصة أوسع بعد أن بات مساحة هامة للعرض والنقاش وتعزيز الروابط بين مختلف الأجيال.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.