عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمايا العزيز.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه قبل حفل عمان

مدحت صالح
مدحت صالح

طرح، المطرب مدحت صالح أغنية جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير يويتيوب.

الأغنية بعنوان حمايا العزيز، من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد وقام بعمل المكساج والماستر أسامة كمال.

 

الترويج للأغنية 

وروج مدحت صالح للأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وطرح البوستر الدعائى لها مع كتابة جزء من كلماتها  قائلا: وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان.. اسمعوها دلوقتي كاملة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

 

تفاصيل حفل مدحت صالح 

 

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل غنائى يوم 14 من شهر سبتمبر الحالي، على المسرح الروماني بعمان.

ومن المفترض أن يشاركه الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم وهى الفنانة التى تشارك مدحت معظم حفلاته خلال الفترة الأخيرة.

ومن المفترض أن يقدم مدحت خلال هذا الحفل مجموعة من أغاني الأفلام بتوزيع جديد، متمنيا ان تنال هذه التجربة اعجاب الجمهور.
 

المطرب مدحت صالح مدحت صالح حمايا العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

موضوعات متعلقة

حضور كامل العدد قبل ساعات من حفل عمر خيرت فى ختام مهرجان القلعة

عيشلك يومين.. كريم أبو زيد يطرح أحدث أغانيه على اليوتيوب

بحضور عمرو سلامة ومحمد ياسين.. اجتماع لشعبة الإخراج بنقابة السينمائيين

ويجز يطرح الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي

تعرف على مفاجأة بشرى وعلا غانم لجمهور فيلم أولاد حريم كريم |صور

سقفة كبيرة لأبو الأبطال.. أول أغنية لياسمين جمال بعد عودتها للغناء| فيديو

أخبار الفن.. قرارات نقابة الموسيقيين لضبط سوق الغناء وميادة الحناوي تستعد لتقديم أغنية مصرية

4 إيقافات واستدعاء وحيد.. قرارات نقابة الموسيقيين لضبط سوق الغناء

ترشيحاتنا

أول تحرك عسكري أمريكي في النيجر منذ احتجاز الرئيس بازوم

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة | اِعرف الشروط

الكويت.. أمن الدولة يعتدي على مواطن وإجراء عاجل من وزير الداخلية

50 عاما على حرب أكتوبر.. سمير فرج يتحدث عن الأمن القومي العربي بالصحفيين

بريطانيا تشهد أكثر يوم حرارة هذا العام

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. رابط التسجيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ