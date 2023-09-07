حمايا العزيز.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه قبل حفل عمان

طرح، المطرب مدحت صالح أغنية جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير يويتيوب.



الأغنية بعنوان حمايا العزيز، من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد وقام بعمل المكساج والماستر أسامة كمال.





الترويج للأغنية

وروج مدحت صالح للأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وطرح البوستر الدعائى لها مع كتابة جزء من كلماتها قائلا: وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان.. اسمعوها دلوقتي كاملة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.





تفاصيل حفل مدحت صالح

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل غنائى يوم 14 من شهر سبتمبر الحالي، على المسرح الروماني بعمان.



ومن المفترض أن يشاركه الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم وهى الفنانة التى تشارك مدحت معظم حفلاته خلال الفترة الأخيرة.



ومن المفترض أن يقدم مدحت خلال هذا الحفل مجموعة من أغاني الأفلام بتوزيع جديد، متمنيا ان تنال هذه التجربة اعجاب الجمهور.

