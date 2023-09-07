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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة موظف صدمته نصف نقل في سوهاج

الموظف الذي انتهت
الموظف الذي انتهت حياته بالواقعة

توفي موظف في منتصف العقد السادس من العُمر؛ إثر اصطدام سيارة نصف نقل به بالقرب من مزلقان قرية شطورة، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول المدعو (أحمد. م. ا- 56 عامًا- موظف- ويقيم دائرة المركز)، متوفي، ادعاء حادث تصادم.

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابة المذكور بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ إثر اصطدام سيارة نصف نقل به على الطريق الغربي بالقرب من مزلقان قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجـ.ـثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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