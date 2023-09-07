وفاة شاب في تصادم جرار زراعي ودراجة بخارية في سوهاج

توفي شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر؛ إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين جرار زراعي ودراجة نارية "موتوسيكل"، حيث كان يقود الموتوسيكل على الطريق الغربي دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جهينة المركزي، مفادها وصول شاب عشريني جثـ.ـة هامدة، ادعاء حادث تصادم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير المدعو (ع. أ. ع- 28 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز طهطا)، اختلت عجلة القيادة بيديه واصطدم بجرار زراعي، على الطريق الغربي دائرة المركز؛ ما نتج عنه إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ ما أدى إلى لفظه انفاسه الأخيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.