تعاون أدبي وفني بين جامعة سوهاج وإقليم وسط الصعيد الثقافي

التقى كلا من الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي لمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد في مقر جامعة سوهاج.

وقدم رئيس الإقليم التهنئة لثقة القيادة السياسية في تكليف الدكتور حسان النعمان رئيسا لجامعة سوهاج، كما استهدف اللقاء تحقيق تعاون ثقافي أدبي وفني في كافة المجالات بين جامعة سوهاج وإقليم وسط الصعيد الثقافي مع بداية العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك في المجالات الثقافية التالية:



تنظيم معارض الفن التشكيلي للطلبة والطالبات بالجامعة بهدف تنمية وتطوير قدرات الطلاب الإبداعية ومنحهم فرص المشاركة بأعمالهم الفنية في المحافل المختلفة، كما استهدف أيضا إقامة صالونات الشعر مع رموز المدارس المختلفة في الشعر والنقد لتصويب مسارات المواهب الأدبية والاحتكاك مع المهتمين بالشعر.



كذلك تنظيم حفلات فنية ما بين الفنون الشعبية والموسيقى العربية بهدف الحفاظ على جماليات الذوق العام والتدريب على التذوق الفني الإيجابي واستعادة القيم الفنية من خلال الموروث الشعبي ومن خلال الأغاني الوطنية والقومية والدينية وأيضا الرومانسية وإقامة ندوات فكرية وتوعوية مع رموز الفكر والثقافة والإعلام والفن والآداب والشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وبث روح العمل التطوعي لخدمة المجتمع والاقتداء بالنماذج على كافة الأصعدة.



وإقامة معارض للكتاب مخفضة الثمن بهدف اثراء المكتبة الخاصة لكل طالب وتحقيق ثراء معرفي في المجالات الثقافية ولمعارف العامة من خلال عرض مؤلفات فى التاريخ والاقتصاد والاجتماع والسياسة والفلسفة وغيرها الصادرة عن دور النشر الحكومية التابعة لوزارة الثقافة.



كما استهدف اتاحة فرص النقاش مع المسؤولين والمهتمين بالشأن العام وتوعية الوعى الجامعي لدى الطلاب في القضايا محل الجدل والنقاش والتي تمس مصالح المواطنين، فضلا عن تنظيم مسابقات إبداعية تنافسية بين طلبة الجامعة ومنها الموسم المسرحي أو الدوري بين كليات الجامعة.



حضر اللقاء الدكتور علاء غلاب والدكتور محمد عبد الحميد من الجامعة ومن إقليم وسط الصعيد الثقافي جلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج وأحمد مهنى مدير المكتب الفنى وأحمد حلمى مدير العلاقات العامة والإعلام وإيهاب عسكر وطاهر شافع مسؤلا التخطيط والمتابعة برئاسة اقليم وسط الصعيد الثقافى وريناد محمد بفرع ثقافة سوهاج.