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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 مباريات.. تعرف على مواجهات اليوم بثمن نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة، منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 24 والمقامة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

 

وتقام 7 مباريات خلال اليوم لتحديد 7 منتخبات تضاف إلى المنتخب الليبي الذي صعد مباشرة لربع نهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية ولكنه لن يواجه رابع المجموعة الأولى بسبب تواجد 3 منتخبات فقط في منافساتها ليصعد بشكل مباشر لدور الثمانية من البطولة القارية.

 

وستكون بداية مباريات هذا الدور بلقاء يجمع بين المنتخب الكاميروني وصيف المجموعة الثالثة مع منتخب بوروندي صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى وذلك في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي، وفي نفس التوقيت يلتقي المنتخب الرواندي وصيف المجموعة الرابعة مع نظيره التنزاني صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة.

 

ومع دقات الثالثة عصرًا، يواجه المنتخب التونسي متصدر المجموعة الثانية مع نظيره السنغالي صاحب المركز الرابع بالمجموعة الرابعة على صالة رقم 2، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب تشاد وصيف المجموعة الثانية مع نظيره الجامبي صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

 

وفي تمام الخامسة مساءً، يلاقي المنتخب المغربي متصدر المجموعة الرابعة مع نظيره المالي صاحب المركز الرابع بالمجموعة الثانية على صالة رقم 2، وفي نفس التوقيت يلعب المنتخب الجزائري متصدر المجموعة الأولى مع نظيره الغاني صاحب المركز الرابع بالمجموعة الثالثة.

وأخيرًا يواجه منتخبنا الوطني وصيف المجموعة الأولى نظيره الكيني صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثالثة في تمام السابعة مساء على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

 

الجدير بالذكر، أن المنتخب التونسي هو حامل اللقب في آخر 3 نسخ كما أنه البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 11 لقبًا ويلاحقه نظيره المصري برصيد 8 ألقاب كان آخرها عام 2015.

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