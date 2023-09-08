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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بناء الإنسان.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرياضة للجميع استثمار وتنمية

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر العلمي للرياضة للجميع، تحت شعار "الرياضة للجميع.. استثمار- تنمية"، والذي تستضيفه مصر على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم فيلم تسجيلي عن أهداف الرياضة للجميع بعنوان "الرياضة أمن قومي وحق لكل فرد".

من جانبه وجه البحريني عيسى عبدالرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، الشكر للدولة المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والابداع في تنظيم المؤتمر.

وأوضح أن الرياضة للجميع باتت امنا قومي وتمثل القوة الناعمة واصبحت الرياضة صناعة واستثمار بحثا عن التطلع إلى تعاون أكبر بين الجميع في المستقبل بما يخدم الرياضة واستغلال البحث العلمي من أجل التصدي للتحديات وحل المشكلات بأسلوب علمي، وتعزيز مبدأ "الرياضة أسلوب حياة".

في حين أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يعزز التعاون العلمي والثقافي في مجال الرياضة، مؤكداً على أهمية الرياضة للجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرات البدنية، مشيراً إلى أن الرياضة تسهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية وتعزيز التواصل الاجتماعي وتعلم القيم والمهارات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة هذا المؤتمر الذي يُعد أحد الأنشطة العلمية والفعاليات  ويشهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من علماء الرياضة والتربية البدنية والباحثين والأكاديميين من كافة الدول، لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في ضوء التطورات الجديدة في مجال الرياضة للجميع.

وتابع أن اتحاد الرياضة للجميع، من أكثر الاتحادات التي تعتمد على البحث العلمي المرتبط بالتطبيقات وتأثير الرياضة للجميع على المجتمع من الناحية الصحية والنفسية لممارسة الرياضة الطبيعية"الرياضة أسلوب حياة ".

وكشف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة كونت 11 اتحادا نوعيا، لتصبح اذرع لتطبيق استراتيجية الرياضة المصرية لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أكد الدكتور يحيى حسن أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة ورئيس الإتحاد المصري للرياضة للجميع، أن المؤتمر يقدم جائزة الرياضة للجميع ، وأيضا يقدم المؤتمر الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية .

وتقام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع بحضور  كل من: الدكتور يحيى حسن رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، والبحريني الدكتور عيسى عبدالرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، والاماراتي الدكتور أحمد سعد الشريف النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي الأردني الدكتور عمر سليمان هنداوي، والكويتي حسين زايد مدير عام اتحاد غرب اسيا، والفنلندي كوك انجي وي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل ، والاردنية لما سماوي عضةدو اللجنة الأولمبية الاردنية وعضو الاتحاد الاسيوى للرياضة للجميع. والبحرينية الدكتورة مها ال شهاب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة للجميع، ولفيف من أساتذة كليات التربية الرياضية والاعلاميين.

ويناقش المؤتمر العلمي للرياضة للجميع عدد من المحاور التي يأتي في مقدمتها”، دور الرياضة للجميع في بناء الإنسان، الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول، أكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي، ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع، التشريعات الرياضية والرياضة للجميع، الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة، الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية، نماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات.

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