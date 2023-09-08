عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ستصبح بهارات.. سر تعديل اسم دولة الهند في هذا الموعد

الهند
الهند

أثارت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جدلا في البلاد، بعد إعلانها تعديل اسم الدولة ليصبح "بهارات" بدلا من الهند.. فما السبب؟.

 

تم استخدام مصطلح "بهارات" بالفعل اسماً للدولة في الدعوات الرسمية الموجهة لحضور العشاء خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم "رئيسة بهارات" بدلا من "رئيسة الهند" في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين.

ما سبب تعديل اسم الهند؟

للدولة اسمان "الهند" وهو الأكثر استخدامًا، محليًا ودوليًا والذي أطلقه المستعمر البريطاني على البلاد، أما "بهارات" فهي كلمة تأتي من اللغة السنسكريتية القديمة ومشتقة من كلمة بهاراتام وتعني أرض الجنوب.

وتعكس هذه الخطوة جهود حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وقال سياسيون إن بهارات هو الاسم القديم لبلادهم، الذي قام المستعمر البريطاني بتغييره إلى الهند، مشددين على أن الهند كانت معروفة لآلاف السنين باسم "بهارات".

الرئيس السيسي يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20

بحضور ضعيف .. بايدن يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

سفير القاهرة في الهند: عدد السياح القادمين إلى مصر 160 ألف فقط

مودي: الهند تلعب دورا كبيرا في تعزيز التجارة العالمية خلال رئاستها مجموعة العشرين

3 أسباب تمنع الرئيس الصيني من حضور قمة العشرين في الهند..تعرف عليها

مفاجأة .. الهند تغير اسمها قبل قمة مجموعة العشرين

وكانت حكومة ناريندرا مودي قد عبرت مرارا في الماضي عن رغبتها في تغيير اسم البلاد، فخلال الاحتفال بيوم استقلال الهند في عام 2022، طلب مودي من مواطنيه أن يتعهدوا بأمور عدة منها محو بقايا العبودية.

ويمكن أن يمثل تغيير اسم الهند إلى بهارات لفتة رمزية نحو هوية البلاد الثقافية والتاريخية.

متى يتم تعديل اسم الهند؟

تعرف الدولة التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما على الصعيدين المحلي والدولي.

وذكرت تقارير إخبارية في الهند، أن حكومة مودي عازمة على تغيير اسم البلاد الرسمي إلى "بهارات"، مؤكدة أن حكومة مودي ستقدم مقترحا لتغيير اسم الهند الرسمي خلال دورة خاصة للبرلمان مقررة بين 18-22 سبتمبر الجاري.

وعبر عدد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند عن دعمهم لتغيير اسم البلاد.

وكتب عضو البرلمان الهندي عن هذا الحزب هيمانتا بيسوا سارما: "جمهورية بهارات.. سعيد وفخور بأن حضارتنا تتقدم إلى الأمام بجرأة نحو (عصر أمريت كال) رؤية الهند 2047".

الهند تعديل اسم الهند بهارات سبب تعديل اسم الهند موعد تعديل اسم الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة.. مهاجم بوروسيا دورتموند معروض على الأهلي

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

موضوعات متعلقة

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ضربة قوية للدولار.. روسيا تبدأ التعامل بالعملات المحلية مع الهند

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

باكستان تستدعي المبعوث الهندي احتجاجًا على مقتل مدنيين في كشمير

ترشيحاتنا

سقوط ضحايا في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

تجارة القارة بيد القاهرة.. كيف تستفيد مصر من انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين؟

فلسطين ترحب بأصوات إسرائيلية أدانت عنصرية الاحتلال

ستصبح بهارات.. سر تعديل اسم دولة الهند في هذا الموعد

افتح القوس| سيف شكري أزمة هروب جديدة في منتخب مصر للمصارعة

بعد توجه الرئيس السيسي إلى الهند.. ما أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

فيديو

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ