ستصبح بهارات.. سر تعديل اسم دولة الهند في هذا الموعد

أثارت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جدلا في البلاد، بعد إعلانها تعديل اسم الدولة ليصبح "بهارات" بدلا من الهند.. فما السبب؟.

تم استخدام مصطلح "بهارات" بالفعل اسماً للدولة في الدعوات الرسمية الموجهة لحضور العشاء خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم "رئيسة بهارات" بدلا من "رئيسة الهند" في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين.

ما سبب تعديل اسم الهند؟

للدولة اسمان "الهند" وهو الأكثر استخدامًا، محليًا ودوليًا والذي أطلقه المستعمر البريطاني على البلاد، أما "بهارات" فهي كلمة تأتي من اللغة السنسكريتية القديمة ومشتقة من كلمة بهاراتام وتعني أرض الجنوب.

وتعكس هذه الخطوة جهود حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وقال سياسيون إن بهارات هو الاسم القديم لبلادهم، الذي قام المستعمر البريطاني بتغييره إلى الهند، مشددين على أن الهند كانت معروفة لآلاف السنين باسم "بهارات".

وكانت حكومة ناريندرا مودي قد عبرت مرارا في الماضي عن رغبتها في تغيير اسم البلاد، فخلال الاحتفال بيوم استقلال الهند في عام 2022، طلب مودي من مواطنيه أن يتعهدوا بأمور عدة منها محو بقايا العبودية.

ويمكن أن يمثل تغيير اسم الهند إلى بهارات لفتة رمزية نحو هوية البلاد الثقافية والتاريخية.

متى يتم تعديل اسم الهند؟

تعرف الدولة التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما على الصعيدين المحلي والدولي.

وذكرت تقارير إخبارية في الهند، أن حكومة مودي عازمة على تغيير اسم البلاد الرسمي إلى "بهارات"، مؤكدة أن حكومة مودي ستقدم مقترحا لتغيير اسم الهند الرسمي خلال دورة خاصة للبرلمان مقررة بين 18-22 سبتمبر الجاري.

وعبر عدد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند عن دعمهم لتغيير اسم البلاد.

وكتب عضو البرلمان الهندي عن هذا الحزب هيمانتا بيسوا سارما: "جمهورية بهارات.. سعيد وفخور بأن حضارتنا تتقدم إلى الأمام بجرأة نحو (عصر أمريت كال) رؤية الهند 2047".