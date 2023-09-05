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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. الهند تغير اسمها قبل قمة مجموعة العشرين

الهند
الهند

استبدلت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، اسم الهند بـ بهارات، وهي كلمة من اللغة السنسكريتية القديمة.

ومع اقتراب موعد قمة مجموعة العشرين، وجه المكتب الرئاسي دعوات رسمية إلى المشاركين لحضور عشاء رسمي، حيث وجهت الدعوات باسم "رئيس بهارات" بدلا من "رئيس الهند"، مما تسبب في انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.

وفي الدعوات، تمت الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم رئيسة بهارات، بدلا من رئيسة الهند، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين.

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وتعرف الهند رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما.

بهارات الهند

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