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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء الهند: ندعم حل النزاعات من خلال الدبلوماسية

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إن الهند تؤيد حل النزاعات من خلال الحوار والجهود الدبلوماسية.

وقال مودي، في مقابلة مع وكالة أنباء “برس ترست” الهندية: "هناك العديد من الصراعات في مناطق مختلفة، ويجب حل جميع هذه المشاكل من خلال الحوار والدبلوماسية" .

وأشار إلى أن الهند تتمسك بهذا الموقف تجاه كافة الصراعات.

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة الهندية عن ممثل روسيا في قمة العشرين التي ستنعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في نيودلهي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، إن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، سيمثل موسكو في قمة العشرين التي ستعقد في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر، وجاء ذلك في مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقب اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

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وناقش بوتين ومودي العلاقات الروسية الهندية عبر الهاتف، وأكد الرئيس الروسي استحالة حضوره قمة العشرين.

الهند رئيس الوزراء الهندي مودي

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