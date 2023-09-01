الفيضانات تضرب مناطق واسعة من الهند وسط تسجيل أعلى درجات حرارة.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد الفيضانات تضرب مناطق واسعة من الهند وسط تسجيل أعلى درجات حرارة في البلاد.

وأوضحت أن هذا العام، تضرر إجمالي 2022 منزلًا بشكل كامل في هيماشال براديش، وتعرض 9615 منزلًا لأضرار جزئية، مع حدوث 113 انهيارًا أرضيًا في موسم الرياح الموسمية.

وأعلنت الهند عن تسجيل أعلى درجات الحرارة ومعدلات الجفاف في شهر أغسطس هذه السنة منذ بدء تسجيل البيانات الوطنية قبل أكثر من قرن، بعد سلسلة من الأرقام القياسية التي سُجلت في مختلف أنحاء العالم مع اشتداد تأثير تغير المناخ.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية: "كان متوسط درجات الحرارة الوسطى والقصوى في أغسطس 2023 هو أعلى مستوى قياسي منذ عام 1901".



وعزت السلطات ذلك بشكل رئيسي إلى "التراجع الكبير في هطول الأمطار وضعف الرياح الموسمية".





