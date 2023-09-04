مورجان ستانلي يتوقع نمو اقتصاد الهند بأعلى من كل التوقعات





قام بنك مورجان ستانلي الأمريكي، بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للهند(دولة نووية) للعام المالي 2024 بالزيادة بعد أن أظهرت بيانات الربع من أبريل إلى يونيو أنها نمت بأسرع وتيرة لها خلال عام، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ورفع البنك الاستثماري متعدد الجنسيات توقعات النمو في الهند إلى 6.4 في المائة من تقديراته السابقة البالغة 6.2 في المائة. وأرجع مراجعة توقعات النمو إلى الطلب المحلي القوي.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي في ربع يونيو 7.8 في المائة، وهو أعلى من توقعات مورجان ستانلي البالغة 7.4 في المائة.

وقال مورجان ستانلي في تقرير "كان هذا أعلى من توقعاتنا (7.4 في المائة) ولكنه يتماشى مع توقعاتنا (7.8 في المائة)".

وذكر البنك: "إن الزخم القوي في ظروف الطلب المحلي لا يزال ينعكس في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، التي فاجأت الاتجاه الصعودي لربعين متتاليين"، مستشهدا بتحصيل ضريبة السلع والخدمات للشركات، ونمو الائتمان، ومؤشر إدارة المشتريات. ومن المرجح أن توفر الميزانيات العمومية القوية والاستجابة الحكومية الاستباقية في جانب العرض أساسًا آمنًا لدورة نمو قوية لسنوات.

ومع ذلك، حذر التقرير من أن المخاطر تكمن في ضعف ظروف النمو العالمي، واتجاهات أسعار السلع الأساسية العالمية، والظروف الجوية.