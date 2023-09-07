سفير القاهرة في الهند: عدد السياح القادمين إلى مصر 160 ألف فقط

أكد سفير مصر في الهند وائل حامد، أن الهند تستقطب بين 25 و30 مليون سائح سنويًا من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن عدد السياح الهنود القادمين إلى مصر بلغ 160 ألف سائح فقط، مما يعزى جزئيًا إلى عدم وجود رحلات طيران مباشرة من الهند إلى مصر.

وأكد حامد خلال حواره بقناة المحور، أهمية توفير رحلات جوية مباشرة بين البلدين لزيادة عدد السياح الهنود في مصر، مشيرا إلى أن السائح الهندي يميل إلى استكشاف التاريخ والثقافة، بينما السائح الأوروبي يفضل الاستمتاع بالشواطئ.

وأشار إلى أن الكثير من الهنود يستخدمون مصر كنقطة ترانزيت لزيارة أوروبا.

وأخيرًا، توقع أن تكون السياحة إحدى المحاور الرئيسية لتعزيز العلاقات بين مصر والهند، مع بدء خطوط طيران مباشرة بين البلدين في أغسطس الماضي، مما سيسهل الوصول إلى مصر للسياح الهنود.