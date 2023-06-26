السفير وائل حامد: زيارة رئيس وزراء الهند للقاهرة تاريخية بكل المقاييس

قال وائل حامد، سفير مصر فى الهند، إن العلاقات المصرية الهندية تتلخص فى كلمة إعادة الانطلاق، متابعا: العلاقات المصرية الهندية كانت متميزة خلال فترة الستينيات والخمسينيات.



وأضاف “وائل حامد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة “سي بي سي”، أن العلاقات المصرية الهندية حدث لها تراجع، في توقيت ما، نتيجة اهتمام كل جانب بظروفه الإقليمية والداخلية.



واسترسل: عام 2014 كان مميزا للعلاقات المصرية الهندية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، متابعا: القيادتين قدموا مشروعات مهمة فى بلديهما والعودة بمصر والهند للعب دور كبير فى مجال قيادة الدول.



وأوضح أن الرئيس السيسي قام بزيارة الهند فى 2015، ثم فى 2016 وفى مطلع 2023 أيضا فى عيد الجمهورية وهى زيارة تاريخية بكل المقاييس.



وأكمل: نحن نعيش فى مرحلة إعادة انطلاق العلاقات المصرية الهندية لنصل بها إلى آفاق أرحب، منوها بأن هناك اهتمام متبادل بين البلدين لتطوير العلاقات.



