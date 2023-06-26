عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير وائل حامد: زيارة رئيس وزراء الهند للقاهرة تاريخية بكل المقاييس

مصر والهند
مصر والهند

قال وائل حامد، سفير مصر فى الهند، إن العلاقات المصرية الهندية تتلخص فى كلمة إعادة الانطلاق، متابعا: العلاقات المصرية الهندية كانت متميزة خلال فترة الستينيات والخمسينيات.

وأضاف “وائل حامد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة “سي بي سي”، أن العلاقات المصرية الهندية حدث لها تراجع، في توقيت ما، نتيجة اهتمام كل جانب بظروفه الإقليمية والداخلية. 

واسترسل: عام 2014 كان مميزا للعلاقات المصرية الهندية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، متابعا: القيادتين قدموا مشروعات مهمة فى بلديهما والعودة بمصر والهند للعب دور كبير فى مجال قيادة الدول.

وأوضح أن الرئيس السيسي قام بزيارة الهند فى 2015، ثم فى 2016 وفى مطلع 2023 أيضا فى عيد الجمهورية وهى زيارة تاريخية بكل المقاييس.

وأكمل: نحن نعيش فى مرحلة إعادة انطلاق العلاقات المصرية الهندية لنصل بها إلى آفاق أرحب، منوها بأن هناك اهتمام متبادل بين البلدين لتطوير العلاقات.

 

الهند العلاقات المصرية الهندية سفير مصر فى الهند الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

السعودية.. إجراء عاجل من الدفاع المدني في مشعر منى لاستقبال الحجاج

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يوم التروية.. فضله وحكم صيامه وسبب التسمية والأدعية المستحبة فيه؟

اكتشاف أجسام فلكية غامضة في الكون.. تفاصيل

سعر مرسيدس GLS موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

رئيس الوزراء اللبناني يزور المسجد النبوي.. شاهد

تضم الأرخص.. قائمة أسعار شانجان 2023 في مصر

ماذا تقول في يوم التروية؟.. 3 كلمات للحاج و11 دعاء للمشتاقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ