أستاذ علوم سياسية: الهند دولة إستراتيجية مهمة بالنسبة لمصر

تحدث الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمى، أستاذ العلوم السياسية، عن دلالات زيارة ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند لمصر، وأهميتها في هذا التوقيت.

وقال "الشيمى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حور محمد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن زيارة رئيس وزراء الهند لمصر لها الكثير من الدلالات، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تضرب العالم، مشيرًا إلى أن هناك علاقات صداقة ممتدة بين الهند ومصر لأكثر من 76 عامًا.

وأضاف أنه حينما تولى الرئيس السيسي مسئولية الدولة المصرية، أصبحت العلاقات المصرية الهندية فى تطور واتساع، مؤكدًا أن الهند دولة استراتيجية مهمة بالنسبة لمصر.

معدلات التبادل التجارى

وأوضح أن التوقعات تؤكد ارتفاع معدلات التبادل التجارى بين مصر والهند ليصل إلى 12 مليار دولار، لافتًا إلى أن الهند لها تأثير كبير على المحافل الإقليمية الدولية، خاصة أنها إحدى الدول المؤسسة "للبريكست"، وبالتالى لا بُد أن يكون هناك تعاون اقتصادى بين مصر والهند.



