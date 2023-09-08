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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وهيروين .. القبض على عاطل يتاجر فى المخدرات بالشرقية

السلاح
السلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة .

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) . 

بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية وخزينة – عدد من الطلقات - ميزان حساس - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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