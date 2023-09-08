حشيش وهيروين .. القبض على عاطل يتاجر فى المخدرات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) .

بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية وخزينة – عدد من الطلقات - ميزان حساس - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.