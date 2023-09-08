مبادرة سقيا الماء.. حياة كريمة توزع 2000 زجاجة مياه على المرضى بأسيوط

استقبلت مستشفيات جامعة أسيوط، وفدًا من مبادرة مؤسسة حياة كريمة لسقيا الماء، في اطار الدعم الذي تقدمه المؤسسة للمواطنين بمحافظات الجمهورية؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة "حياة كريمة" المستمرة خلال الأيام القادمة.

وقام متطوعو حياة كريمة بتوزيع (٢٠٠٠) زجاجة مياه على المرضى والمرافقين بالمستشفيات، حيث تم توزيعهم بالمستشفى الجامعي الرئيسي بالاستقبال العام، وقسم الإصابات، ووحدة الحروق، والعناية، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى، كما تم توزيع عدد منهم بمستشفى جراحة المسالك تحت إشراف الدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

وتضمن فريق المتطوعين منى محمد علي محمد، على أحمد هاشم، مجدي سمير أمين، ريهام عبد الفتاح علي، أسماء جمال علي، ميار خالد جلال، أمنه محمد أحمد، محمد أحمد إبراهيم.

جدير بالذكر أن مبادرة سقيا اطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، والتي تستهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال والمواطنين بمحافظات الجمهورية في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام.

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