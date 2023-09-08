رئيس حكومة اليابان: إجراء تعديل وزاري يوم 13 سبتمبر

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، أبلغ مسؤولين، أنه سيجري تعديلاً وزارياً يوم 13 سبتمبر.

وتراجعت معدلات التأييد لـ"كيشيدا"؛ بعد سلسلة من الأخطاء الحكومية في تنفيذ سياسة لدمج بيانات الضرائب والضمان الاجتماعي في بطاقة هوية واحدة.

ووردت أخبار أخرى، أمس الخميس، بأن السلطات، ألقت القبض على “ماساتوشي أكيموتو ”العضو السابق في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم؛ للاشتباه في تلقيه رشوة، وهي الاتهامات التي نفاها “أكيموتو” خلال استجواب، بحسب صحيفة "أساهي".

وفي استطلاع للرأي، أجرته صحيفة “يوميوري”، أواخر أغسطس؛ أيد 35% فقط من المشاركين سياسات “كيشيدا”.