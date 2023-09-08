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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كذب مفضوح.. دمشق تشن هجوما لاذعا على زيارة الوفد الأمريكي لشمال سوريا

وفد الكونجرس الأمريكي
وفد الكونجرس الأمريكي في شمال سوريا

شنت وزارة الخارجية السورية هجوما لاذعا على زيارة الوفد الأمريكي لشمال سوريا وعقده اجتماعات مع عدد من الفصائل الانفصالية في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، إن "قيام وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان جولدريتش بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سورية، وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية، يمثل انتهاكا فاضحا لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية".

وزار وفد من الكونجرس الأمريكي مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا بريف حلب، في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأضافت الخارجية السورية في بيانها أن "الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح، يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته، وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية، والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتابعت "هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية من قبل الولايات المتحدة ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، يظهران مجددا الدور التخريبي للولايات المتحدة في سوريا والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها".

وأكدت الخارجية السورية إدانتها لهذه الممارسات وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وتصميمها على بسط سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، وإنهاء كل أشكال الاحتلال والتواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها.

الخارجية السورية الوفد الأمريكي كذب مفضوح وزارة الخارجية السورية شمال سوريا

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