الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على إثيوبيا 1-0 في تصفيات أمم إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب مصر علي منافسه إثيوبيا بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

سجل هدف منتخب مصر مصطفي فتحي بعد متابعة تسديدة قوية من عمر مرموش في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعد سلسلة من الهجمات الضائعة من الثنائي .

وأضاع لاعبو منتخب مصر 4 كرات أمام تصدي الحارس أبرزها كانت رأسية مصطفي محمد في الدقيقة 30 من عمر اللقاء. وسط استحواذ منتخب مصر علي الكرة بنسبة 55% مقابل 45 % لإثيوبيا.

وفشل لاعبو منتخب إثيوبيا في الوصول إلي مرمي منتخب مصر طوال الشوط الأول.

تشكيل منتخب مصر



حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، محمد هاني.

الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، مروان عطية.

الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبعده غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.