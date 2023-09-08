تونس ومالي تبحثان أزمتي "الساحل" و "الهجرة"

بحثت تونس ومالي اليوم الجمعة أزمة الساحل والصحراء بالإضافة إلى أزمة المهاجرين الغير شرعيين الذي شكلوا أزمة للبلد العربي خلال الشهور القليلة الماضية.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار لنظيره المالي موسى الطاهر الذي وصل إلى تونس أمس الخميس، وتباحث الوزيران خلال اللقاء واقع وآفاق علاقات التعاون التاريخيّة القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليم العالي والصحة والتكوين المهني.

وأصدرت وزارة الخارجية التونسيو بيانا أوضحت فيه أن "عمار" و "الطاهر" تبادلا وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الساحل والصحراء وسبل التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظاميّة.

وعبر الوزير نبيل عمار عن خالص شكره للسلطات المالية على الاستعداد الذي أبدته للتعاون والتنسيق مع الجانب التونسي بهدف إيجاد الحلول لعودة المهاجرين غير النظاميين في أفضل الظروف مع الحرص على توفير ظروف إقامة ملائمة للماليين المقيمين بتونس بصفة قانونية.

وقد تضمن برنامج زيارة الوزير المالي إلى تونس كذلك لقاءات مع كل من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى زيارة لمركز للتكوين المهني.