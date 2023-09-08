تحليل صحفي: ارتفاع معدل التضخم يفقد الأتراك المال والصبر

في تحليل لها، كشفت الصحفية، ستيفاني جلينسكي، عن معاناة تركيا من مشكلة التضخم، والتي أكدت أن معدل التضخم في تركيا وصل في أكتوبر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا بنسبة 85.5%، مما يعني أن الأسعار تضاعفت تقريبًا.

في التحليل الذي نشرته فورين بولسي، أوضحت الصحفية الأثار المترتبة علي ارتفاع معدل التضخم وسط جمهور المستهلكين الأتراك، فهذا العام، تراجع معدل التضخم من مرتفع للغاية إلى مرتفع إلى حد ما. وفي يونيو، اقترب التضخم من 40 بالمئة على أساس سنوي. وفي يوليو، بلغت النسبة ما يقرب من 50 بالمائة، وفي أغسطس، وصلت إلى ما يقرب من 60 بالمائة.

تتفق البنوك الاستثمارية والحكومة على أن التضخم سيصل على الأرجح إلى 65 بالمئة بحلول نهاية العام. وتأمل أنقرة بشكل متفائل في خفض معدل التضخم إلى النصف بحلول العام المقبل.

ويرجع السبب وراء جنون التضخم، وقا لما نشرته فورين بولسي، هو اعتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها أن تحد من التضخم بطريقة أو بأخرى. ويقول الخبراء إن السبب الذي قد يجعل الأمر تحت السيطرة هو تخليه المتأخر عن هذا النهج بالذات، والذي تميز بتحول مفاجئ في السياسة النقدية.

لفترة طويلة، أصر أردوغان على إبقاء أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي منخفضة نسبيًا، من أجل الحفاظ على تدفق الائتمان ونشاط الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك كان بمثابة وصفة للتضخم. وقبل الانتخابات العامة في مايو الماضي، رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور في تركيا واستخدم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لدعم الليرة للمساعدة في استقرار العملة، لقد كانت مناورة قصيرة المدى.

وفي الوقت الراهن، بعد الانتخابات، يبدو أن أردوغان قد فهم القواعد بشكل جيد،وفي أواخر أغسطس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل ملحوظ للمرة الثالثة منذ انتخابات مايو. أسعار الفائدة التي كانت عند 8.5%، ثم قفزت إلى 17.5% في يوليو، أصبحت الآن 25%.

من المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تخفيف التضخم عن طريق الحد من المعروض من الأموال السهلة في الاقتصاد. وينبغي عليهم أيضًا، من الناحية النظرية، دعم عملة البلد. الليرة التركية، التي اقتربت في أوائل عام 2008 من التكافؤ مع الدولار الأمريكي، تبلغ قيمتها الآن أقل بقليل من 4 سنتات.

أشار أردوغان إلى تغيير في المسار من خلال تعيين محمد شيمشك - نائب رئيس الوزراء السابق والمصرفي في ميريل لينش - وزيراً للمالية، وكذلك حافظ جاي إركان محافظاً للبنك المركزي. وأكد شيمشك يوم الخميس أن الأسواق تثق في إدارة أردوغان الاقتصادية. ولكن مع تحريك الكراسي الموسيقية، بدأ نفاد الأموال والصبر لدى الكثير من الأتراك.

الفقر أصبح الآن أحد أكبر مشاكلنا، قال الاقتصادي التركي مصطفى سونميز: نشهد ارتفاعًا غير عادي في التضخم، والناس يشعرون بالقلق وخيبة الأمل.

قال أوغور دولجون، عالم الاجتماع بجامعة إسطنبول، إنه عندما يرتفع التضخم إلى هذا الحد، فإنه يؤثر على المجتمع بأكمله. يصبح الأمن الغذائي أولويتهم الرئيسية. وقال إن مستويات التوتر أعلى، وكذلك الاكتئاب والقلق وحتى العنف المنزلي. التعليم ليس أفضل بكثير.