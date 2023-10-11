فيديو لحيوانات غريبة تحلق في السماء يثير الذعر.. ما قصتها؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا ضجة كبيرة حول فيديو يُظهر أجسامًا غريبة تتحرك في السماء. وقد أثار هذا الفيديو الجدل والذعر بين المستخدمين الذين تساءلوا عن طبيعة هذه الظاهرة الغريبة.





https://youtube.com/shorts/46I5iohkxok?si=fGuqXC--gDGUxLTS



تفاصيل الفيديو

ويتألف الفيديو من مقاطع مختلفة يشارك فيها عدد من الأشخاص. يظهر في الفيديو أشكالًا غريبة، بما في ذلك شكل حصان وآخر بشكل مركبة أو طائر ضخم.

https://www.youtube.com/shorts/ME1WRy6igfk



الكشف عن الحقيقة

ووفقًا لتحقيق أجرته وكالة "فرانس برس"، تبين أن الفيديو في الواقع عملٌ فني وأن الأجسام التي تظهر فيه ليست حقيقية. وتم التعرف على الفيديو كواحد من الأعمال الفنية عبر البحث عن العلامة المائية للمقطع على تطبيق تيك توك.

https://www.youtube.com/shorts/S6v4fPkldxw



الإنسان والتكنولوجيا

ويُشير الخبير أحمد أبو حصيرة، صاحب الحساب الذي نشر الفيديو لأول مرة، إلى أنه هو من صنع الفيديو باستخدام تقنيات تجمع بين الأشكال المتحركة ومشاهد حقيقية. ويعكس هذا العمل الابتكار والإبداع في استخدام التكنولوجيا لإنتاج محتوى فني مثير.

التحذير والتوعية

وتتيح هذه القصة فرصة للتوعية حول أهمية التحقق من مصداقية المعلومات والفيديوهات على الإنترنت. ويجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين ويثقوا في المصادر الموثوقة قبل الاندفاع إلى استنتاجات عجلة.

في الختام، يُظهر هذا الفيديو كيف يمكن أن يكون الإبداع والتكنولوجيا وسيلة لإثارة الجدل وجذب الانتباه. وعلى الرغم من أنه ليس حقيقيًا، فإنه يعكس القدرة على خلق تأثير قوي على وسائل التواصل الاجتماعي.