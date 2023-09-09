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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مهاجم الأهلي المحتمل.. فرنسي ولعب في العديد من أنديه أوروبا

فرج عامر
فرج عامر

أعلن فرج عامررئيس نادي سموحة عن اقتراب النادي الاهلي من التعاقد مع المهاجم الفرنسي انتوني موديست وهو لاعب حر غير متعاقد مع اي نادي حالياوهو مهاجم من طراز رفيع.

 

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك :"الاهلي استقر نهائياً علي المهاجم الفرنسي انتوني موديست صاحب المشوار الطويل المشرف في مركز رأس الحربة في العديد من الأندية الاوروبية، وهو لاعب حر وعمره ٣٥ سنة ولكنه هداف من طراز رائع يحرز الأهداف من أنصاف الفرص ، خاصة بالرأس كل ١٠ أهداف يحرز ٧ منها بالرأس، موديست طوله ١٨٨ سم ، وأسمر البشرة، موديست مهاجم شرس، العائق الوحيد الذي قد يفسد الصفقة هي في حالة تلقيه عرض أوروبي قوي في خلال ٧٢ ساعة القادمة".

 

ويسعى الأهلي الى حسم صفقة  أنتوني موديست، بعدما فشلت محاولات الأهلي لضم البرازيلي جوستافوا سوزابسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي به.

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