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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخو السفاح.. كريم فهمي في أحدث ظهور له من نويبع.. شاهد

كريم فهمي واحمد فهمي
كريم فهمي واحمد فهمي

شارك الفنان كريم فهمي صوره له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.
 

وظهر كريم فهمي برفقة اخوه الفنان احمد فهمي ونال إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

وعلق علي الصوره:"نويبع أحلي مكان في العالم ".

 

كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن خبر مساندة كريم فهمي لشقيقه بسبب الهجوم على سفاح الجيزة، قائلة: إن الفنانكريم فهمي نشر بوست قسما على وسائل التواصل الإجتماعي، والذي قال فيه: “أقسم بالله العظيم بأني لم ولن أدفعمليم على السوشيال ميديا للتفخيم من نفسي أو من عمل ليا أو إيذاء أحد الزملاء.. مين يقدر يقول القسم دا معايا”.
 

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتبالصحفي أحمد حمدي، أن هناك العديد من الفنانين الذين قاموا بالتعليق على ما نشره الفنان كريم فهمي، من ضمنهمالفنان زياد قائلا: “أنا أقسم بنفس القسم والله على ما أقوله شهيد”.

وتابعت  الإعلامية نهاد سمير: “أيضا الفنان ريهام عبد الغفور والفنان أحمد شامي ومصممة الأزياء ريم العدل قاموابالقسم هذا.. ومعني ما نشره الفنان كريم فهمي أن هناك من يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل إنجاح أعمالهمأو فى استغلالها فى أن تأذي أعمال أخري”

احمد فهمي الإعلامية نهاد سمير الهجوم على سفاح الجيزة الفنان كريم فهمى

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