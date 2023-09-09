حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: ربنا يرزق كل مشتاق

احتفلت الفنانة حنان مطاوع، بعيد ميلاد ابنتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت: “من أربع سنين كل شيء أصبح له معنى أجمل وأعمق وأعظم، كأني بتولد من جديد، ربنا يرزق كل مشتاق، اماليا ٤ سنين”.

من جانب آخر، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم النجمة حنان مطاوع في الدورة الـ39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأكد الأمير أباظة أن تكريم حنان مطاوع جاء تقديرا لتميزها الفني والأدوار الهامة التي قدمتها سواء بأعمال سينمائية أو درامية.