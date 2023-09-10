سعر الذهب عيار 14 اليوم 10-9-2023

شهد أقل أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأدني فئة نحو 1460 جنيها للبيع و 1476 جنيها للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-9-2023

وتراجعت أسعار الذهب أمس السبت بمعدل 15 جنيها في محلات الصاغة المختلفة.

استقر سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-9-2023؛ في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 2503 جنيهات للبيع و 2514 جنيها للشراء.

عيار 18



وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1877 جنيها للبيع و 1886 جنيها للشراء .

عيار 21

وسجل أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2190 جنيها للبيع و 2200 جنيه للشراء



سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.514 مليون جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.2 ألف جنيه للشراء.

أسعار مناسبة



قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن السعر الحالي للذهب مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمي.

وأكد ناجى فرج، خلال تصريحات له، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة على سعر الذهب، ووزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن المبادرة كان لها فوائد كثيرة كما تم انضمام مصر لتجمع بريكس.

وأوضح ناجي فرج، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوى، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب، لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصري".

تذبذب أسبوعي



وسيطر التذبذب الذي يميل إلى الهبوط على أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي في ظل عدم وضوح الصورة بالنسبة لسعر الصرف في ظل التوقعات المستمرة بحدوث تعويم، بالإضافة إلى ضعف الطلب الحالي على الذهب حيث يفضل الجميع الانتظار قبل البيع أو الشراء.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، بانخفاض بمقدار 10 جنيهات بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، بحسب تقرير فني لجولد بيليون.

وفشلت حتى الآن جميع المحاولات لكسر المستوى 2200 جنيه للجرام وتزايد التداول فوق هذا المستوى ليكون الذهب قاعدة سعرية، وفي حالة كسر هذا المستوى سنشهد عمليات بيع كبيرة بسبب خوف حائزي الذهب من المزيد من التراجع السعري الأمر الذي سيدفعهم إلى البيع وبالتالي يتزايد المعروض من الذهب وينخفض السعر أكثر.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع في الطلب على الذهب وخاصة على السبائك والعملات الذهبية مقارنة مع المشغولات، ولكن قرار التعويم في حالة حدوثه سيزيد الطلب بشكل كبير على الذهب وسيحدث اختلال في ميزان العرض والطلب خاصة مع تراجع المعروض من الذهب المحلي بسبب قرار وقف الاستيراد للذهب.

