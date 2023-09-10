عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 14 اليوم 10-9-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد أقل أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأدني فئة نحو 1460 جنيها للبيع و 1476 جنيها للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-9-2023

وتراجعت أسعار الذهب أمس السبت بمعدل  15 جنيها في محلات الصاغة المختلفة.

تذبذب أسعار أعيرة الذهب في مصر .. وهذا سعر الجرام عيار 18

الذهب يتأرجح بين الصعود والهبوط.. مفاجأة في سعر الجرام عيار 18

استقر سعر الذهب 

 

استقر  سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-9-2023؛ في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 2503 جنيهات للبيع و 2514 جنيها للشراء.

عيار 18


وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1877 جنيها للبيع و 1886 جنيها للشراء .

عيار 21

وسجل أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2190 جنيها للبيع و 2200 جنيه للشراء
 

سعر  الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.514 مليون جنيه للشراء.

سعر  أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.2 ألف جنيه للشراء.

أسعار مناسبة


قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن السعر الحالي للذهب مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمي.

وأكد ناجى فرج، خلال تصريحات له، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة على سعر الذهب، ووزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن المبادرة كان لها فوائد كثيرة كما تم انضمام مصر لتجمع بريكس.

وأوضح ناجي فرج، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوى، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب، لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصري".

تذبذب أسبوعي 


وسيطر التذبذب الذي يميل إلى الهبوط على أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي  في ظل عدم وضوح الصورة بالنسبة لسعر الصرف في ظل التوقعات المستمرة بحدوث تعويم، بالإضافة إلى ضعف الطلب الحالي على الذهب حيث يفضل الجميع الانتظار قبل البيع أو الشراء.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، بانخفاض بمقدار 10 جنيهات بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، بحسب تقرير فني لجولد بيليون.

وفشلت حتى الآن جميع المحاولات لكسر المستوى 2200 جنيه للجرام وتزايد التداول فوق هذا المستوى ليكون الذهب قاعدة سعرية، وفي حالة كسر هذا المستوى سنشهد عمليات بيع كبيرة بسبب خوف حائزي الذهب من المزيد من التراجع السعري الأمر الذي سيدفعهم إلى البيع وبالتالي يتزايد المعروض من الذهب وينخفض السعر أكثر.

وشهدت الفترة الأخيرة  تراجع في الطلب على الذهب وخاصة على السبائك والعملات الذهبية مقارنة مع المشغولات، ولكن قرار التعويم في حالة حدوثه سيزيد الطلب بشكل كبير على الذهب وسيحدث اختلال في ميزان العرض والطلب خاصة مع تراجع المعروض من الذهب المحلي بسبب قرار وقف الاستيراد للذهب.
 

سعر الذهب في مصر سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 14 في محلات الصاغة سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

دبابة فرنسية تقذف أهدافًا| الأهلي يحسم صفقة المهاجم بعد طول انتظار.. وهذا أول تعليق من اللاعب

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

رشاوى ونساء وأعمال مشبوهة .. قصة سقوط دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى

موضوعات متعلقة

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

توك شو.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة والعالِم الهولندي تنبأ بزلزال مدمر في مصر

تعرف على آخر تطورات صفقة انضمام «موديست» للأهلي.. وقصة الكشف الطبي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: عضوية الاتحاد الإفريقى في "العشرين" خطوة بالاتجاه الصحيح

سعر الذهب عيار 14 اليوم 10-9-2023

تركب مرسيدس GLE ولا BMW X5 2023 .. مقارنة كاملة

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ