رئيس تطوير المناهج: الذكاء الاصطناعي يفيد الطالب والمعلم.. فيديو

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إن الجميع سيستخدم الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات مثلما حدث في وسائل التكنولوجيا قبل ذلك.

وأضاف أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "ما يشغل الجميع حاليا هو كيفية حوكمة الذكاء الاصطناعي.. هناك وقائع تزوير تتم من خلال الذكاء الاصطناعي، والأهم حاليا كيفية وضع قيم تحكم لهذا التطور التكنولوجي المتفجر".



وأكد أنه من الضروري توجيه النشء للاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا، موضحا أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيد في تخطيط المناهج وتحضير الدروس للمعلم وعملية التقويم أيضا.

وأردف رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج: "الذكاء الاصطناعي سيكون مفيد في عملية تحصيل الطالب واسترجاعه للمادة الدراسية".

