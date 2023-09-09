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ديني

مؤسسة عريقة صاحبة منهج معتدل.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب|صور

رئيس النيابة الإدارية
رئيس النيابة الإدارية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس النيابة الإدارية، اليوم السبت، معرض النيابة الإدارية للكتاب، في دورته الرابعة بمقر نادى مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل، والذي يستمر حتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م،  ويستقبل زواره يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الحادية عشرة مساءً، وحرص سيادته على تفقد جناح الأزهر بالمعرض، وكان في استقباله الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

وأشاد رئيس النيابة الإدارية، بجناح الأزهر وبإصداراته العلمية التي يقدمها بالمعرض، مؤكدًا أن الأزهر مؤسسة عريقة تنال شهرة واسعة بسبب منهجها المعتدل وبُعدها عن الغلو والتشدد، وتحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين.

من جانبه أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر حريص على المشاركة في معارض الكتاب انطلاقا من مسئوليته المجتمعية في نشر منهجه الوسطي المعتدل، فضلا عن نشر الوعي، كما أن الأزهر لا يكتفي بمجرد المشاركة؛ بل يقدم الجديد في كل مشاركة في المعارض وهذا سبب نجاحه في كل المعارض.

وأوضح الدكتور الهواري أن ثقة المصريين وبخاصة الطلاب والباحثين هي السبب في الإقبال على إصدارات الأزهر وحولياته، ليقينهم أن الأزهر يقدم صحيح الدين دون تشدد أو تفريط، مضيفا أن مجمع البحوث الإسلامية يشارك بإصدارات جديدة تناقش قضايا مجتمعية مهمة، وتقدم حلولا ناجعة لها.

ويشارك الأزهر بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، والتي تضم إصدارات جديدة في قضايا متنوعة تتناول محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.

ويتضمن جناح الأزهر في المعرض عددا من الإصدارات العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، فضلا عن ركنا خاصا للخط العربي، لتعليم رواد المعرض فنون كتابة الخط العربي وجمالياته.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض النيابة الإدارية للكتاب، للعام الثالث على التوالي، استكمالا لسلسلة مشاركاته الناجحة في معارض الكتاب بالقاهرة والإسكندرية والمعارض الدولية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، فقد قدم الأزهر فيها الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات اضطلاعا منه بدوره الديني والعلمي والتوعوي.

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النيابة الإدارية معرض النيابة الإدارية للكتاب البحوث الإسلامية الأزهر

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