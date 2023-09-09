لماذا تكافح القبائل الأمريكية الأصلية للاستفادة من حوافز الطاقة النظيفة بالمليارات ؟

تتمتع محمية ستاندنج روك سيوكس القريبة من حدود ولايتي داكوتا الشمالية وجنوب داكوتا ببعض من أقوى الرياح في أمريكا، حيث تبلغ سرعتها 20 ميلا في الساعة وتجوب سهولها الشاسعة بانتظام.

وأطلقت القبيلة في عام 2020 خطة لتسخير تلك الطاقة من خلال ما يمكن أن يكون أول مزرعة رياح على نطاق واسع مملوكة للقبيلة في البلاد - وهو مشروع يهدف إلى توفير الوظائف والمال والكهرباء إلى مكان يعاني من نقص في هذه الأشياء.

يقع المشروع في قلب الإستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى لشركة Standing Rock Sioux، وستحل الإيرادات من بيع الطاقة إلى الشبكة الإقليمية محل كازينو المحمية، الذي يبلغ صافي دخله حوالي 6 ملايين دولار سنويًا، باعتباره أكبر مصدر للإيرادات.

ولقد خلق مشروع قانون البنية التحتية وقانون الحد من التضخم الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مدى العامين الماضيين فرصا هائلة لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الأراضي القبلية، حيث قدم نحو 14 مليار دولار في هيئة إعانات وحوافز.

ويسمح IRA أيضًا للقبائل والكيانات الأخرى المعفاة من الضرائب بالوصول إلى الحوافز في شكل دفع مباشر، بدلاً من الإعفاء الضريبي النموذجي.

ولكن على النقيض من الرياح التي تهب عبر السهول الكبرى، فإن المشروع لا يتقدم بسرعة.

ولا تستطيع القبائل الحصول على الحوافز الرئيسية لمشاريع الطاقة النظيفة الأكبر حجما حتى تحصل على اتفاق للاتصال بشبكة الكهرباء الإقليمية.

وهذه عملية مكلفة يمكن أن تستغرق سنوات وتتطلب خبرة فنية تفتقر إليها معظم القبائل. وتنتهي الحوافز الأخرى المنصوص عليها بموجب التشريع في وقت مبكر من عامي 2024 و2026.

وهذا يمكن أن يعرض للخطر 'فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر'، وفقًا لشيري سميث، رئيسة تحالف الطاقة النظيفة القبلية، وهي منظمة غير ربحية تساعد القبائل على تطوير الطاقة النظيفة.

وقال سميث: 'كل هذه الأموال لن تؤدي مهمتها ما لم نزيل هذه الحواجز'.

ويعد مشروع ستاندنج روك سيوكس واحدًا من حوالي عشرة مشاريع واسعة النطاق للطاقة النظيفة اقترحتها القبائل التي تسعى للاستفادة من الإعانات الفيدرالية الجديدة للطاقة الخضراء، وفقًا لمقابلات أجرتها رويترز مع أكثر من عشرين ممثلاً قبليًا ومسؤولين حكوميين وخبراء في الصناعة. وستنتج المشاريع مجتمعة ما لا يقل عن 4 جيجاوات من الكهرباء.

وقال هؤلاء الزعماء القبليون إن نصف هذه المشاريع تمر عبر قائمة انتظار الاتصال بالشبكة، بينما لم يبدأ الباقي العملية بعد، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها صغار المطورين في التنقل في عملية الربط البيني للشبكة والوصول إلى حوافز IRA.

وتقول القبائل التي أجرت رويترز مقابلات معها إنها، على عكس منافسيها من الشركات الكبرى، تفتقر إلى رأس المال الأولي والمعرفة الداخلية للتغلب على العقبات التنظيمية لبناء وربط مشروع طاقة كبير بالشبكة.

وهذا يعني أن القبائل – التي تعد من بين فالمجتمعات الأكثر فقراً في البلاد - يمكن أن تفوت فرصة تنمية كبيرة، وقد تفوت الولايات المتحدة إمكاناتها الكبيرة لتوليد الطاقة المتجددة في وقت يتسم بالطلب الهائل على الطاقة الصديقة للمناخ.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة لرويترز إن الوزارة أجرت أربع مشاورات رسمية مع القبائل أثناء إعدادها لبنود قانون الجيش الجمهوري الإيرلندي. واعترف المسؤول بالقيود المالية المفروضة على القبائل في مرحلة ما قبل التطوير، لكنه قال إن الجيش الجمهوري الإيرلندي لا يسمح بالإفراج عن الأموال قبل تأمين اتفاقيات الربط البيني.

وأضاف المسؤول: 'على المدى القصير، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ المشاريع وتكتشف القبائل كيفية استخدام الاعتمادات، لكنها فرصة كبيرة'.

وأنفق فريق The Standing Rock Sioux حتى الآن 3 ملايين دولار على الدراسات الفنية والرسوم للبقاء في قائمة الانتظار، دون ضمان الموافقة. قد يتم تقديم المزيد من الودائع التي تتراوح من مليون دولار إلى 10 ملايين دولار.

وقد يكون ذلك بمثابة فرصة ضائعة: تمثل الأراضي القبلية حوالي 6.5% من إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد، وفقًا للمختبر الوطني للطاقة المتجددة.

ومع ذلك، تفتقر الأسر الأمريكية الأصلية إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء بمعدلات أعلى بكثير من المتوسط ​​الوطني، وفقا لإدارة معلومات الطاقة. 30٪ فقط من محمية Navajo Nation تتمتع بالكهرباء على الرغم من كونها محاطة بمدن كبيرة مثل فينيكس.