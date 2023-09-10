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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. هذا ما يحدث في اليوم الثاني لقمة العشرين

قمة العشرين
قمة العشرين

بدأ اليوم الثاني من قمة مجموعة العشرين بزيارة القادة إلى راج جات في دلهي لوضع أكاليل الزهور على نصب المهاتما غاندي. 

كما تم عزف تحية موسيقية تضم الترانيم المفضلة للمهاتما غاندي مع وضع إكليل الزهور.

سيتوجه القادة إلى بهارات ماندابام، حيث ستقام مراسم غرس الأشجار في ساوث بلازا. 

وسيعقب ذلك الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين "مستقبل واحد"، والتي ستعقد في بهارات ماندابام والحديث عن المناخ، ويعقبها اعتماد إعلان قادة نيودلهي.


تضمنت القرارات المهمة التي تم اتخاذها في اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين اعتماد إعلان نيودلهي للقيادة، والإعلان عن ممر اقتصادي ضخم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماع غداء عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الأحد.

ووصل ماكرون إلى نيودلهي قبل يوم لحضور قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين، والتي تستضيفها الهند تحت رئاستها.

ومن المقرر أن يعقد ماكرون اجتماعات ثنائية خلال القمة التي تستمر يومين مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وآخرين.

وبحسب مكتب الرئيس الفرنسي، سيغادر ماكرون إلى بنجلاديش بعد ظهر الأحد.

وأنهت الهند، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين الغنية والنامية هذا العام، اليوم الأول من القمة بانتصارات دبلوماسية. 

ومع بدء الجلسة الأولى، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المجموعة ستضيف الاتحاد الأفريقي كعضو، كجزء من حملة للارتقاء بالجنوب العالمي.

 

وبعد ساعات قليلة، أعلنت الهند أنها تمكنت من حمل المجموعة المتباينة على التوقيع على بيان نهائي، ولكن فقط بعد تخفيف اللغة بشأن القضية المثيرة للجدل المتمثلة في حرب روسيا في أوكرانيا.

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