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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف موقف هجومها المضاد أثناء الشتاء

أوكرانيا تكشف موقف
أوكرانيا تكشف موقف هجومها المضاد أثناء الشتاء

أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، اليوم الأحد، أن الهجوم المضاد الذي تخوضه كييف سيستمر حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر بالأشهر المقبلة، رغم أن القتال عندها سيزداد صعوبة.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بودانوف، خلال مشاركته في مؤتمر بكييف: "ستستمر الأعمال القتالية بطريقة أو بأخرى. في البرد والرطوبة والوحل سيكون القتال أكثر صعوبة لكنه سيستمر.. الهجوم المضاد سيمضي قدماً".


وأضاف بودانوف أن "هجومنا المضاد يجري في عدة اتجاهات".

 

واعترف المسئول الأوكراني  بأن التقدم يجري بوتيرة أبطأ مما كان يريد، ووصف الوضع بأنه صعب.

 

وحسب بودانوف، فإنه بالإضافة إلى التركيز الهائل للألغام الروسية على خطوط القتال، تعتبر كثرة المسيرات الانتحارية الروسية الصغيرة عاملاً أساسيًا أدى إلى إبطاء تقدم القوات الأوكرانية حتى الآن.

 

وكان وزير الدفاع الإستوني قد حذر من أن الهجوم المضاد الأوكراني يواجه ضغطًا زمنيًا مع اقتراب فصل الشتاء، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.


 قال الوزير  هانو بيفكور: "المشكلة بالنسبة للأوكرانيين هي أن أمامنا ما بين أربعة وسبعة أسابيع.بعد ذلك، من المحتمل أن نرى حركة أقل قليلاً".

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