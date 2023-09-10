بأسهل طريقة.. عمل البطاطس المهروسة من مطبخ البلد

قدمت الشيف سارة سمير ببرنامج "مطبخ البلد " المذاع على فضائية " صدى البلد " طريقة وصفة " البطاطس المهروسة ".
مقادير الوصفة
بطاطس مسلوقة
زيت
زبدة
ثوم مفروم
كمون
كسبرة خضرة متقطعة
كسبرة ناشفة
فلفل أسود
ملح
كرفس متقطع
ولمزيد من التفاصيل شاهدي الفيديو
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
قدمت الشيف سارة سمير ببرنامج "مطبخ البلد " المذاع على فضائية " صدى البلد " طريقة وصفة " البطاطس المهروسة ".
بطاطس مسلوقة
زيت
زبدة
ثوم مفروم
كمون
كسبرة خضرة متقطعة
كسبرة ناشفة
فلفل أسود
ملح
كرفس متقطع
ولمزيد من التفاصيل شاهدي الفيديو
ADVERTISEMENT