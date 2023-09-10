خبير يحذر من التطبيقات مجهولة المصدر ويوضح شروط المعتمدة

أكد دكتور محمد خليف، خبير تكنولوجيا المعلومات، وعضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، أن العالم شهد طفرة في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة حول العالم وصل إلى 5.4 مليار انسان.

قال محمد خليف، خلال لقاء له لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن التطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة أصبحت منتشرة، مؤكدا أن أغلب المشروعات التجارية الموجودة مرتبطة بتطبيق خاص بها.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، وعضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، أن هناك شروط هامة للتطبيقات المعتمدة، منها تقييمات المستخدمين وعدد مرات التحميل، أما لو كان التطبيق يفتح ملفات معينة على الهاتف والدخول لمعلومات، فقد يشكل مخاطر على بيانات المسستخدمين.