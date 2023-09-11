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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل| السبب الحقيقي وراء رحيل طبيب الأهلي.. تغيير جديد في جهاز الفريق.. وهذا البديل

طبيب الاهلي
طبيب الاهلي

أعلن الدكتور تامر أبو العينين، الطبيب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله عن منصبه في الفترة الأخيرة. 

هذا الخبر يأتي بعد مدة قصيرة من توليه هذا المنصب الهام داخل الجهاز الفني للقلعة الحمراء، وذلك بعد رحيل أحمد أبو عبلة في هذا الموسم. 

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على أسباب رحيل طبيب الأهلي وما قدمه في خدمة النادي خلال فترة توليه المنصب.

 

 

السبب الرئيسي في رحيل الدكتور تامر أبو العينين

قوال الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، إن السبب الرئيسي وراء رحيل الدكتور تامر أبو العينين من منصبه كطبيب الفريق الأول للأهلي كان بناءً على طلب من المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر.

 

عدم توافق عملي وفني

وأوضح هشام أن السبب الرئيسي لرحيل أبو العينين كانت الاختلافات مع المدير الفني السويسري، حيث وجد كولر عدم وجود توافق عملي وفني بين الطرفين. 

ويُشير البعض إلى أن هذا الاختلاف كان بسبب عدم إجادة أبو العينين بنسبة كبيرة لعلاج إصابات الملاعب والمساهمة بشكل فعّال في عمل الجهاز الفني.

 

مساهمة أبو العينين في الفترة السابقة

وقدم الدكتور تامر أبو العينين خدمات طبية قيمة للنادي الأهلي خلال فترة توليه منصب طبيب الفريق. وساهم بفحص وعلاج اللاعبين وضمان جاهزيتهم البدنية في المباريات. وعلى مدى تواجده في الجهاز الطبي، شهد النادي العديد من الإنجازات والنجاحات على الصعيدين المحلي والقاري.

 

التحضيرات للمرحلة القادمة

ورغم رحيل الدكتور تامر أبو العينين، يستمر النادي الأهلي في التحضير للمرحلة القادمة من المسابقات. ويبقى من المهم أن تظل الأهلي وفيرًا في الجهازين الفني والطبي للحفاظ على تنافسية الفريق في جميع البطولات.

وأعلن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي الاستعانة بجهود طبيب قطاع الناشئين أحمد جاب الله للعمل مع الفريق الأول.

وجاء هذا القرار بعد التنسيق الكامل لمدير الكرة مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

ورحيل الدكتور تامر أبو العينين يعد حدثًا ملحوظًا في مسيرة النادي الأهلي، وهو جزء من التغييرات اللازمة في الجهاز الفني. يتوقع أن يواصل الأهلي التحضير للتحديات المقبلة والسعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

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