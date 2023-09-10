عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غير إنسانية ..عمر خيرت يهاجم ظاهرة الذكاء الاصطناعى

عمر خيرت
عمر خيرت

هاجم الموسيقار عمر خيرت ظاهرة الذكاء الاصطناعى، واعتبر أن كل من يروج لهذه التقنية ماهو إلا بليد فنيًا.

أضاف عمر خيرت من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث، أن ظاهرة الذكاء الاصطناعى ليس لها علاقة بالفن .

وتابع قائلاً: لا يمكن للماكينة أن تكون أحسن من الإنسان، وتقنية الذكاء الاصطناعى حاجات مش إنسانية ، لأن الموسيقى تعتمد على المشاعر والوجدان ،وليست على الماكينة، لأنها تفقد الإحساس والمشاعر.

وقال: أنه بعتبرأن كل من يذهب لتقنية الذكاء الاصطناعي بليد فنيًا، لأن الفن والموسيقى شيء عالي وراقي وإنساني جدًا.

وعلق عمر خيرت على نجاح آخر حفلاته التى كانت ضمن مهرجان القلعة: قائلاً: "نجاح آخرحفلاتى في القلعة بفضل الله ثم مصر".

ثم تطرق إلى إلغاء حفله الأخير فى أحد فنادق التجمع ، قائلاً: "أنه ألغي الحفل بالتجمع بسبب حالة الفوضى التي تعرض لها لأول مرة ، وأنه  لا يستطيع العمل فى جو من عدم التنظيم."

مهرجان القلعة فى دورته ال 31:
يذكر أن الموسيقار الكبير عمر خيرت اختتم حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ31 بحفل موسيقي ممتع كعادة حفلاته ، حيث قدم من خلال الحفل مجموعة من مقطوعاته الموسيقية والتي يحبها ويطلبها الجمهور بأستمرار ومنها: "افتتاحية مصرية"، "خلي بالك من عقلك"، "ضمير أبلة حكمت"، "مسألة مبدأ"، "فيها حاجة حلوة"، "عارفة"، "١٠٠ سنة سينما"،وغيرها.

عمر خيرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

العاصفة دانيال تدخل مصر غدا.. الأرصاد تكشف مفاجأة

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

جيهان الشماشرجي: مذهولة من ردود الأفعال على سفاح الجيزة.. فيديو

إسماعيل فرغلي لـ«صدى البلد»: الأدوار الكوميدية هي الأكثر نجاحًا

"جعفر العمدة" آخر أعماله.. السيناريست مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. صور

إسماعيل فرغلي لـ صدى البلد: من كُتر الأعمال اللي ندمت عليها مش فاكر عددها

بعد أكثر من 20 عامًا.. إسماعيل فرغلي يعيد تجربة «الكاميرا الخفية»| خاص

بعد إلغاء حفلها بسبب الزلزال.. نجوى كرم تتقدم بالتعازي للملك محمد السادس

بعد أزمة سارة زكريا .. فنانون في مأزق مع الجمهور

أبوعلي وولاد العم الأبرز.. كريم عبد العزيز ومنى زكي ثنائى فني يعود للسينما

ترشيحاتنا

زوج يستغيث: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب| فيديو

بيان عاجل من الأونروا بشأن تجدد اشتباكات عين الحلوة في لبنان

السفير حسين هريدي: قمة العشرين نجحت فى حوكمة المؤسسات الاقتصادية الدولية

جنرال امريكي: أمام أوكرانيا 6 أسابيع قبل توقف الهجوم المضاد بسبب الطقس

أبرز 10 رسائل للإمام الأكبر في «اللقاء الدولي من أجل السلام» بألمانيا

التوقيت الشتوي .. إليك هذه النصائح للحفاظ على سياراتك قبل العمل به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب وأعراض نقص فيتامين د فى الجسم

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

فيديو

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ