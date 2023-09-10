غير إنسانية ..عمر خيرت يهاجم ظاهرة الذكاء الاصطناعى

هاجم الموسيقار عمر خيرت ظاهرة الذكاء الاصطناعى، واعتبر أن كل من يروج لهذه التقنية ماهو إلا بليد فنيًا.

أضاف عمر خيرت من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث، أن ظاهرة الذكاء الاصطناعى ليس لها علاقة بالفن .

وتابع قائلاً: لا يمكن للماكينة أن تكون أحسن من الإنسان، وتقنية الذكاء الاصطناعى حاجات مش إنسانية ، لأن الموسيقى تعتمد على المشاعر والوجدان ،وليست على الماكينة، لأنها تفقد الإحساس والمشاعر.

وقال: أنه بعتبرأن كل من يذهب لتقنية الذكاء الاصطناعي بليد فنيًا، لأن الفن والموسيقى شيء عالي وراقي وإنساني جدًا.

وعلق عمر خيرت على نجاح آخر حفلاته التى كانت ضمن مهرجان القلعة: قائلاً: "نجاح آخرحفلاتى في القلعة بفضل الله ثم مصر".

ثم تطرق إلى إلغاء حفله الأخير فى أحد فنادق التجمع ، قائلاً: "أنه ألغي الحفل بالتجمع بسبب حالة الفوضى التي تعرض لها لأول مرة ، وأنه لا يستطيع العمل فى جو من عدم التنظيم."

مهرجان القلعة فى دورته ال 31:

يذكر أن الموسيقار الكبير عمر خيرت اختتم حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ31 بحفل موسيقي ممتع كعادة حفلاته ، حيث قدم من خلال الحفل مجموعة من مقطوعاته الموسيقية والتي يحبها ويطلبها الجمهور بأستمرار ومنها: "افتتاحية مصرية"، "خلي بالك من عقلك"، "ضمير أبلة حكمت"، "مسألة مبدأ"، "فيها حاجة حلوة"، "عارفة"، "١٠٠ سنة سينما"،وغيرها.