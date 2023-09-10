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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«المجد السعودي» يجدد الثقة في هاني عقبة مديراً فنياً لفريق كرة الصالات

هاني عقبة
هاني عقبة

قرر مجلس إدارة المجد السعودي، برئاسة عبد الرازق هاشم الغفاري، تجديد الثقة في الكابتن هاني عقبة، مديراً فنياً لفريق كرة الصالات، المشارك بالدوري السعودي الممتاز لكرة الصالات، للموسم الثاني على التوالي.

وقال الكابتن هاني عقبة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «الحمدُ للهِ حمدًا لا حدودَ.. لهُ والشّكرُ للهِ إسرارًا وإعلاناً.. نسأل الله التوفيق والسداد، وخالص الشكر والتقدير علي ثقة مجلس إدارة نادي المجد السعودي». 

جدير بالذكر أن الكابتن هاني عقبة، ابن محافظة كفر الشيخ، ومن المديرين الفنيين المشهود لهم بالخبرات والكفاءة في كرة الصالات، وقدم موسماً رائعاً مع المجد السعودي الموسم الماضي.

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