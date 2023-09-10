قرار عاجل من الملك سلمان بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية للمغرب

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص الملك سلمان وولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من الشعب المغربي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر.

وأوضح الربيعة أنه بموجب التوجيه الكريم سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفي بايتاس، إنه تم تعبئة أكثر من 1000 طبيب في المناطق المنكوبة من الزلزال، مضيفا أنهم وافقوا على عروض مساعدة 4 دول بعد حدوث الزلزال، بينها بريطانيا وإسبانيا.

وفي هذا الصدد، قالت وسائل إعلام عربية اليوم الأحد، إن طائرتين من إسبانيا تقلان فريقا من 90 مسعفا لدعم المغرب في عمليات البحث والإنقاذ وصلا بالفعل إلي المناطق المنكوبة من الزلزال.