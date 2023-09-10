أصوات من المغرب.. يومان يحددان مصير آلاف تحت الأنقاض

في مدينة أمزميز المغربية الصغيرة، لا يزال عمال الإنقاذ يكافحون من أجل إخراج الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني بعد زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة حوالي الساعة 11 مساءً.

تقول منظمات الإنقاذ إن أول 72 ساعة بعد وقوع الزلزال تعتبر حاسمة لإنقاذ الأرواح. وبعد ليلة الاثنين، سينخفض معدل البقاء على قيد الحياة إلى ما بين 5% و10%.

قالت نعيمة أوفقير، إحدى سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 ألف نسمة، لـ(دويتشه فيله) إنه أمر لا يوصف". "كانت جارتي حاملاً، وهي الآن ترقد تحت الأنقاض في مكان ما. نصلي من أجل أن تظل على قيد الحياة".

لا يوجد طريق إلى المناطق الأكثر تضرراً

تحاول فرق الإنقاذ شق طريقها إلى المناطق الأقرب إلى مركز الزلزال. العديد من البلدات والقرى الجبلية القريبة من مركز الزلزال في منطقة الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب مراكش، هي مناطق نائية وغالبا ما تعاني من نقص الموارد.

قالت أنيا هوفمان، رئيسة مكتب مؤسسة هاينريش بول الألمانية في الرباط، والتي سبق لها أن سافرت إلى المناطق المتضررة، إن "هذه الأماكن نائية للغاية ومن الصعب للغاية الوصول إليها". "الطرق هناك صغيرة بالفعل. وحتى في الظروف العادية، سيستغرق الأمر من الناس حوالي ثلاث إلى أربع ساعات للوصول إلى مستشفى مجهز تجهيزًا جيدًا نسبيًا. لذا يمكنك أن تتخيل كيف يكون الأمر عندما تكون هذه الطرق مغلقة."

قال عبد العالي هريمس، وهو مواطن من قرية أزغور التي يسكنها حوالي 200 شخص في المنطقة المتضررة، لـ (دويتشه فيله)، إن الاستعدادات كانت جارية لتوسيع بعض الطرق الرئيسية في هذه المنطقة. وأضاف: "لكن الزلزال الآن دمر كل شيء". وأضاف أن الناس ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في منطقته، ولم تصل أي مساعدة حتى مساء السبت.

أكد عادل بوريا، وهو رجل آخر من نفس المنطقة الجبلية، أن بعض الطرق لا يمكن استخدامها إلا سيرا على الأقدام أو على ظهور الحمير. وأشار بقلق إلى أن "حتى هبوط طائرة هليكوبتر للإنقاذ سيكون صعباً للغاية في بعض تلك القرى".

سوف يرتفع عدد القتلى

قال هشام آيت لحسن، وهو مواطن من قرية مجاورة، إن هناك أكثر من 100 قتيل في مسقط رأسه حتى الآن. وقال: "لم يتبق حجر دون أن يُقلب هناك". "أنا متأكد من أن عدد القتلى الرسمي سوف يرتفع أكثر."

قال هوفمان من مؤسسة هاينريش بول إن هناك الكثير من التضامن في المغرب. وقالت إن السكان المحليين يتساءلون على وسائل التواصل الاجتماعي لماذا استغرقت حكومتهم وقتا طويلا لدعوة فرق الإنقاذ الدولية إلى البلاد للمساعدة. لكن في الشوارع القصة مختلفة.

قالت "نرى الكثير من عروض المساعدة والكثير من التضامن بين المغاربة". "بالأمس كانت هناك حملة ضخمة تطلب من الناس التبرع بالدم. لقد كان الاستجابة مثيرًا للإعجاب. بالأمس واليوم، قالت مراكز التبرع بالدم إنها لا تستطيع تلقي المزيد من التبرعات، وعليها الانتظار حتى الأسبوع المقبل.

قالت منظمات الإغاثة إن مساعدة المغاربة المتضررين من الزلزال على إعادة البناء والتعافي ستستغرق شهورا، وربما سنوات.

قال هوفمان: "بعد ذلك سيكون الأمر يتعلق بالحفاظ على روح التضامن هذه". "سيظل الزلزال في الأخبار لبضعة أسابيع، ولكن ستكون هناك حاجة إلى المساعدات لفترة أطول لإعادة الإعمار وإعادة بناء حياة الناس. سيكون هذا هو السؤال الرئيسي على المدى الطويل".