ريم طارق توجه رسالة لأهل حسن شاكوش: "داس عليّ.. ومش تستكتروا عليّ حقي"

قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إنّها لم تعتذر لحسن شاكوش ولم تقل إنها عاشت معه أياما جميلة، لكن مقطع الفيديو الذي تتحدث فيه عن الصلح كان بناءً على شرط من أهل الخير الذين توسطوا لحل الأزمة.

وأضافت "طارق"، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "حسن شاكوش خدعني لتالت مرة وفضحني وجرسني وشهّر بيّ واتكلم عني وقال إني مصابة بأمراض وداس على كرامتي، وأنا لم اعتذر له".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "اعتذرت لأبي وأمي ووالدته لأنها سيدة كبيرة ولا دخل لها في المشكلة، وأقول لأهلنا يطلعوا نفسهم بره الموضوع، لأنه خدعني بدل المرة تلاتة وهو مش مصدر ثقة، وهاخد حقي بالقانون ومش تستكتروا عليّ حقي".