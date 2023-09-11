موبايل الموظفين من سامسونج بسعر مناسب جدا وإمكانات جبارة

يشكل البحث عن هاتف ذكي مميز وبسعر مناسب معضلة كبيرة خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف عالميا نظرا لعدة مشكلات تمر بها الصناعة حاليا، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عدد من الشركات الكبرى تقوم بإطلاق هواتف مميزة مع أسعار مناسبة للغاية.

ويعد هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدا من أكثر الهواتف الذكية المناسبة للموظفين نظرا لإمكاناته الكبيرة وأبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، وكاميرا فائقة بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى سعر مناسب جدا.

وجاء Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

ويتوفر هاتف Galaxy A23 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف و 499 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.